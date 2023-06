Forza Italia, aderisce il neo consigliere comunale di Montesarchio Ambrosone Il commento del deputato Rubano: orgoglioso di annoverare nel partito amministratore bravo e capace

Prima l'elezione, poi l'adesione a Forza Italia ed ora la delega Fondi Europei e Pnrr nella squadra del sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico. E' un 'magic moment' per Nico Ambrosone, 37enne dottore commercialista e impiegato amministrativo in un'azienda aeronautica che, in occasione dell'ultima tornata elettorale che ha dato al comune caudino una nuova squadra di governo, si è guadagnato prima la stima e il sostegno degli elettori (447 voti), poi quella del nuovo primo cittadino.

"Ho già ringraziato chi mi ha votato e ha mostrato fiducia nella mia persona - ha dichiarato Ambrosone - tra questi il sindaco che mi ha affidato la delicata e focale delega ai fondi europei e Pnrr. Il cerchio si chiude con la mia adesione a Forza Italia, un partito che rispecchia in pieno quella che è la mia mission politica: l'onorevole Rubano mi ha rapito con la sua voglia di fare, la concretezza nelle cose che fa. A lui va il mio pubblico ringraziamento - ha concluso Ambrosone - perchè sentire la fiducia intorno a sé è importante per chi si approccia ad un modo di fare politica diverso".

"Siamo orgoglioso di annoverare nel nostro partito un giovane amministratore comunale bravo e capace come Nico Ambrosone - ha dichiarato l'onorevole Rubano. La linea resta sempre la stessa e Nico la incarna in pieno: voglia di fare, abilità amministrative e avere a cuore le sorti della propria realtà. A Montesarchio ci avvaliamo di un gruppo dirigente, guidato dall’apprezzato coordinatore Aniello Mazzariello, che sta crescendo. Ringrazio tutti gli iscritti del partito che sono certo sapranno fare squadra. A Nico auguro buon lavoro ed un grosso in bocca al lupo per questa nuova, importante avventura".