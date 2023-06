Mastella: Berlusconi un pezzo di storia che se ne va Il sindaco di Benevento commenta la scomparsa del fondatore di Forza Italia

"Sono dispiaciuto”. Lo ripete diverse volte, ancora incredulo Clemente Mastella. Il sindaco di Benevento ha appreso della morte di Silvio Berlusconi mentre portava il proprio saluto istituzionale ad un incontro promosso dall'ateneo del Sannio.

“Ho collaborato con lui politicamente – ricorda sinceramente rammaricato - sono stato ministro con lui. In queste zone insieme siamo stati determinanti per vincere. Ci sono tanti ricordi e ora mi vengono in mente tutti i fotogrammi di quei momenti. Abbiamo avuto – prosegue – anche momenti di contrasto politico ma è rimasto saldo il rapporto sul piano umano”.

E il primo cittadino di Benevento esprime la sua vicinanza alla famiglia e ricorda ancora “Sono stato diverse volte a casa sua sia a Roma che ad Arcore - prosegue - è un pezzo di storia che se ne va, un grande personaggio che ha fatto epoca e credo che oggi ci si debba inchinare con reverenza e rispetto, al di là della qualificazione politica o partitica di ognuno. E' davvero una storia che finisce e ora – conclude Mastella – si aprirà qualche problema di eredità dal punto di vista politico”.