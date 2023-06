Morte Berlusconi, Rubano: mancano le parole, grazie Presidente Il deputato di Forza Italia sannita: un lunedì nero per la storia d'Italia

“Si fa fatica a trovare le parole in una giornata come questa, un lunedì nero per la storia d’Italia e soprattutto per chi, come me, ha riconosciuto nel Presidente Berlusconi una guida preziosa”. Lo dichiara Francesco Maria Rubano, deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze. “Voglio esprimere cordoglio a nome dell’intera comunità di Forza Italia del Sannio e dell’Alto Casertano e soprattutto una vicinanza sincera a tutta la famiglia del nostro leader in questi momenti di profondo dolore. Grazie di tutto Presidente!”, ha concluso Rubano.