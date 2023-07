Mastella: "4 milioni in più per i Pics: arriveranno altri progetti" "Surplus di fondi ci consente di proseguire in rivitalizzazione di aree prima lasciate al degrado"

Come annunciato ieri dal vicesindaco De Pierro nell'intervista ad Ottopagine.it Il Comune di Benevento ha ottenuto risorse aggiuntive nell'ambito del programma Pics. Nel merito è intervenuto anche il Sindaco di Benevento Clemente Mastella annunciando:

"Il Programma Pics della città di Benevento procede in maniera impeccabile e in perfetta coerenza con i criteri che la Regione aveva prefissato. E lo dimostra il decreto di finanziamento con cui, nelle scorse ore, la Regione Campania ha destinato al Comune di Benevento 4 milioni di euro di finanziamento aggiuntivo", lo annuncia in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.



"Sono risorse che serviranno all'elaborazione di progetti aggiuntivi in linea con gli obiettivi del Programma integrato per la città sostenibile. E' un premio di cui beneficerà la città. Per questo ringrazio per l'impegno che hanno profuso su questo versante il vicesindaco delegato all'Attuazione dei Pics Francesco De Pierro, il presidente della Commissione Pics Antonio Picariello, il dirigente Organismo Intermedio Pics Antonio Iadicicco, il responsabile del Programma Maurizio Perlingieri, il responsabile del Sistema d'attuazione Giovanni Racioppi e tutti i tecnici che hanno lavorato proficuamente ad un programma che la Regione ha giudicato tanto positivamente da infondergli nuova linfa", prosegue Mastella.



"Con il Pics abbiamo rivitalizzato aree di grande pregio artistico e culturale, siamo intervenuti lì dove c'era il degrado favorendo anche approfondimenti di natura storico-archeologica, impreziosiremo con elementi coerenti e attrattivi monumenti di bellezza unica, daremo servizi socio-sanitari importanti al mondo dell'infanzia e alla Terza età, grazie ad un'azione di esemplare partnership istituzionale con l'Asl. E' la strada giusta e il surplus di fondi ricevuti ci consente di proseguire con la stessa determinazione. Ci scusiamo con i cittadini per qualche sacrificio cui devono far fronte: ma ritengo sia sopportabile per conseguire l'obiettivo di consegnare alle future generazioni una città migliore. E' come quando si subisce un intervento chirurgico: è impossibile evitare la riabilitazione, ma dopo arrivano i benefici", conclude il sindaco Mastella.