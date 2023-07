De Pierro: "Cantieri e disagi? Sì, ma per una città molto più bella" Il vicesindaco: "Operazione di riqualificazione più importante degli ultimi vent'anni"

“Disagi? Sì, e ce ne scusiamo, ma bisogna rendersi conto che sono disagi fisiologici legati a un'opera di riqualificazione progettuale di una portata mai vista negli ultimi venti o trent'anni”.

Così il vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro, parla dei numerosi cantieri presenti oggi in città e replicando a chi parla di disagi causati da questi.

“Stiamo riqualificando un po' tutte le aree della nostra città dal punto di vista storico, culturale, sociale e siamo particolarmente orgogliosi di questo”

PICS

“Tre progetti Pics sono stati già ultimati: la città solidale, via magistrale della città con Corso Garibaldi e Corso Dante e Piazza Piano Di Corte. Ne abbiamo altri 9 in itinere e sono a buon punto: l'Hortus Conclusus, l'Arco di Traiano, la Città dei Romani, la Casa di Jonas...progetti che decollano, che avranno un epilogo rapido e che vanno inequivocabilmente a riqualificare la Città”.

ULTERIORI FONDI

“Siamo tra le città che hanno riscontrato una premialità per la progettualità Pics, per la cantierabilità che abbiamo nella nostra città, questo potrebbe portare a vederci riconosciuti ulteriori fondi da utilizzare sempre per progetti di riqualificazione”. (Per quanto attiene alle cifre, gli ulteriori fondi dovrebbero avvicinarsi alla somma di 3 milioni di euro ndr)

SCUOLE

“Una priorità assoluta poi riguarda le scuole e la sicurezza dei ragazzi. I lavori di Cretarossa sono partiti, la scuola di Pacevecchia è a buon punto e crediamo i lavori si possano completare entro fine anno. Poi ci sarà l'abbattimento e la ricostruzione della Federico Torre in Via Nicola Sala: il nuovo edificio non solo sarà sicuro dal punto di vista sismico, ma anche abbellito con un giardino esterno fruibile anche dalle famiglie. Probabilmente anche con la Bosco Lucarelli siamo in dirittura d'arrivo per un finanziamento per la riqualificazione. Insomma anche in questo campo è evidente l'attività dell'amministrazione per consegnare scuole adeguate e sicure per i bambini della nostra città”.

DISAGI E CRITICHE

“Mi rendo conto che a fronte di numerosi cantieri si creino anche disagi: ce ne scusiamo, ma è evidente che a fronte di ciò a fine anno, almeno per quel che riguarda le progettualità Pics, riconsegneremo una città più bella, più attrattiva per quel che riguarda i turisti.

Sul fronte delle critiche poi è singolare che si parli di aree lasciate all'abbandono: l'Hortus Conclusus era abbandonato e lasciato al degrado, noi lo riqualifichiamo; il quartiere Triggio idem; Piazza Cardinal Pacca, cavallo di battaglia di molti, era solo un parcheggio e tale sarebbe rimasto senza un nostro progetto. In ogni caso parleremo presto di altro: di una crescita economica e sociale figlia di una riqualificazione voluta dall'amministrazione”.