Trasporto pubblico. Mastella scrive a Fico: "Ritardi subentro inaccettabili" "Al fine di garantire la continuità della erogazione del servizio"

"Sul trasporto pubblico locale in città, non possiamo tollerare ritardi, né consentire che il Comune paghi per responsabilità che non sono assolutamente sue, ma derivano dalla Regione. L'Amministrazione che guido ha salvato il trasporto pubblico in questa città e non posso accettare che gli sforzi di questi anni siano vanificati. Su questo, dopo che per sette anni si è atteso questo momento, ora è arrivato il momento del subentro, senza indugi ulteriori, del gestore unico. In caso contrario, dovrò tutelare l'Ente e i cittadini e farò in ogni sede possibile".

Così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo che stamane il Comune ha scritto una lettera al presidente della Giunta regionale Roberto Fico. Nella missiva a firma del dirigente Maurizio Perlingieri si legge che "al fine di garantire la continuità della erogazione del servizio TPL della città di Benevento il Comune di Benevento dovrebbe far fronte a gravosi e non previsti impegni economici dovuti evidentemente al ritardo del subentro del gestore unico regionale , impegni economici da definire eventualmente in sede giudiziaria , anche al fine di vederne attribuite le relative responsabilità; il perdurare del ritardo nel subentro da parte del gestore unico determina notevoli aggravi economici per il Comune di Benevento, mettendo a rischio di paralisi lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale; per limitare il danno economico ed il rischio di irregolare svolgimento del servizio appare non più rinviabile il subentro del gestore unico del servizio AIR Campania capogruppo; tutto ciò premesso e considerato con la presente si avanza formale richiesta affinché La Regione Campania proceda con la massima celerità alla consegna anticipata in via di urgenza per il Lotto 2 , Avellino Benevento – TPL Città di Benevento in favore di AIR Campania capogruppo".