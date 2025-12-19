La Notte degli Infermieri: a Benevento l’unità dei professionisti Celebrato il ritrovato coordinamento regionale OPI Campania

ltre 100 i professionisti che hanno preso parte alla Notte degli Infermieri, la serata di gala promossa dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche, che ha unito momenti di festa, brindisi e musica a una riflessione profonda sul presente e sul futuro della professione.

Ad aprire l’evento è stata la presidente OPI, Francesca Olivieri che ha accolto i colleghi sottolineando il valore simbolico e politico dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai Presidenti degli Ordini provinciali della Campania intervenuti alla serata Teresa Rea OPI Napoli, Rocco Cusano OPI Avellino, Gennaro Mona OPI Caserta.

Proprio da Benevento riparte infatti il coordinamento regionale OPI, grazie alla tenacia e alla determinazione della Presidente Olivieri, che assieme a tutto il suo gruppo consiliare, ha fortemente voluto ricostruire quell’unitas professionale che negli ultimi anni si era progressivamente indebolita. Un lavoro paziente e costante orientato al dialogo e alla condivisione, che ha posto le basi per una nuova fase di collaborazione tra gli Ordini provinciali.

Nel corso del suo intervento, la presidente ha ribadito "come il valore della rappresentanza professionale non sia mai stato così centrale come oggi. Le decisioni strategiche sulla sanità vengono assunte prevalentemente in Giunta Regionale ed è in quelle sedi che la professione infermieristica deve essere presente con una voce forte, competente e unitaria. Rappresentare oltre 40.000 infermieri significa poter incidere realmente sulle scelte che riguardano l’organizzazione dei servizi, le condizioni di lavoro e la qualità dell’assistenza ai cittadini. Nel corso della serata è stato dedicato un momento solenne ai neolaureati con la lettura corale del giuramento delle Professioni Infermieristiche. In conclusione possiamo raccontare di un brindisi Natalizio storico e di una serata dal valore raro, sicuramente la prima di una lunga serie".