Premio "Di Meola": un concorso per giovani poeti Bandita l'edizione 2026 del premio

La Fondazione Gerardino Romano ETS di Telese Terme ha ufficialmente bandito la Settima Edizione 2026 del Premio Nazionale di Poesia “Marco Di Meola”, concorso dedicato alla memoria del giovane poeta cerretese scomparso nel 2012, a soli 28 anni.

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’impegno culturale e formativo che la Fondazione porta avanti da oltre vent’anni, con l’obiettivo di scoprire e valorizzare giovani poeti inediti, promuovendo il merito creativo, la solidarietà letteraria e la testimonianza culturale.

Il Premio è gratuito e aperto ad autori maggiorenni che non abbiano compiuto 35 anni alla data di pubblicazione del bando. La partecipazione avviene esclusivamente online, compilando l’apposita scheda disponibile sul sito della Fondazione Gerardino Romano, entro le ore 24.00 del 15 febbraio 2026.

Il vincitore vedrà la propria opera inedita pubblicata gratuitamente da una casa editrice specializzata, riceverà 20 copie del volume, una targa celebrativa e beneficerà della promozione nazionale dell’opera. La Giuria potrà inoltre assegnare menzioni speciali ad altri lavori ritenuti meritevoli.

Tutti i dettagli, le modalità di partecipazione e gli aggiornamenti sono disponibili nel bando completo, scaricabile dal sito ufficiale della Fondazione. Il Premio è promosso anche attraverso i canali web e social dedicati, a conferma della sua rilevanza nel panorama poetico nazionale.

Un’occasione importante per i giovani autori che desiderano dare voce alla propria poesia e confrontarsi in un contesto di alto valore culturale.