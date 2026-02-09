Contro furti bancomat e spaccio di droga: controlli dell'Arma nel Fortore Oltre sessanta la persone controllate al pari di attività commerciali e veicoli in transito

Carabinieri in strada nel Fortore contro i reati predatori e in particolare contro i furti ai bancomat e postamat e lo spaccio di droga.

In azione i militari della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento che hanno effettuato un servizio cosiddetto a largo raggio, che ha quindi interessato i della Val Fortore.

Sono state 62 le persone identificate, 61 veicoli e 8 esercizi pubblici controllati dai militari.

I militari della Stazione di San Bartolomeo in Galdo hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Benevento un uomo del posto per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata all’uso personale, in quanto trovato in possesso di quasi 2 grammi di cocaina all’esito di un controllo stradale effettuato in una zona periferica del centro fortorino, al confine con la provincia di Foggia. All’uomo sono state anche contestate 2 infrazioni amministrative del Codice della Strada di 2.246 euro totali per non aver arrestato la marcia dell’automobile da lui condotta all’alt e per guida con patente sospesa.

Un fine settimana, spiegano dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo guidata dal maggiore Gaetano Ragano, trascorso senza che venissero commessi reati predatori ed i reparti dipendenti dalla Compagnia hanno elevato 5 sanzioni amministrative relative ad infrazioni del Codice della Strada per 1.320 euro totali, ritirando 1 patente di guida scaduta di validità e contestando infrazioni amministrative per circolazione con patente extra-europea senza il necessario permesso internazionale di guida e per mancata revisione.

"È sempre intensa l’attività di vigilanza del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento allo scopo di garantire nel miglior modo possibile la sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada".