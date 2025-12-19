Designazione Esposito. Mastella: collaborazione per sviluppo del nostro Sannio Il consigliere regionale di Noi di Centro: occasione per ringraziare l’avvocato Oreste Vigorito

“La designazione di Andrea Esposito a presidente di Confindustria Benevento, rappresenta il giusto riconoscimento alla continuità di un’esperienza che ha dato lustro, concretezza e risultati ad una istituzione imprescindibile per la nostra città e la nostra provincia”.

Così il consigliere regionale di Noi di Centro, Pellegrino Mastella.

“Formulo le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro ad Andrea Esposito, imprenditore di spessore e persona perbene, che, sono sicuro, saprà agire nel solco della gestione avveduta e produttiva che lo ha preceduto. Nella certezza che con il neo presidente opereremo in stretta collaborazione per lo sviluppo del nostro Sannio, colgo anche l’occasione per ringraziare l’avvocato Oreste Vigorito per l’impegno profuso e per la straordinaria passione che ha messo nell’interpretazione del ruolo. Il mio auspicio è che egli continui a restare vicino a Confindustria e a contribuire sul piano delle idee, della presenza e delle relazioni al futuro dell’associazione”, conclude il consigliere regionale.