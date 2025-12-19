Referendum giustizia, il vicesindaco De Pierro per il No

"Al referendum sulla giustizia voterò No. Condivido le ragioni espresse dal sindaco Mastella ed effettivamente è concreto il rischio di alterare il sistema, producendo una frattura inutile tra pubblica accusa e organo giudicante".
Lo scrive in una nota il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro che rimarca: "La separazione delle funzioni appare già garantita dalla conformazione attuale, come mostrano i numerosi casi in cui gli impianti accusatori si sono dissolti in sede di giudizio. Con la separazione delle carriere, invece, c'è l'oggettivo pericolo di una torsione poliziesca della figura del pm che reputo preferibile evitare.
Non appare convincente nemmeno il sistema del sorteggio per il Consiglio superiore della magistratura: la selezione di un organo di rango costituzionale non può essere affidata semplicisticamente ad un tiro di dadi, anche per non ledere prestigio e legittimità dell'organo di autogoverno della magistratura. Per queste ragioni sosterrò le ragioni del No in occasione della consultazione in agenda nel prossimo marzo", conclude l'avvocato De Pierro.