Ristori Comuni Alta Velocità: Rubano incalza Fitto e Tajani Rassicurazioni dal Governo per l'esponente sannita di Forza Italia

Si è finalmente sbloccata la ripartizione delle risorse del Fondo di sviluppo per la coesione per il periodo 2021-2027. Su proposta del ministro Fitto è stata approvata dal Cipess la delibera con il riparto della disponibilità tra le Regioni. La Campania, subito dopo la Sicilia, è la Regione che si è vista attribuita maggiori disponibilità con quasi 6,6 miliardi di Euro. Per sbloccare i fondi la “condizione necessaria” è la sottoscrizione di accordi tra la presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni. Andranno pure individuati con precisione gli interventi da finanziare con un cronoprogramma chiaro che dovrà garantire certezza della realizzazione dell’intervento e il rispetto delle tempistiche. In queste coordinate d’azione andranno anche recuperate le somme di ristoro previste per quei comuni del territorio sannita che sono stati toccati dai lavori per l’Alta Velocità ferroviaria. Argomento che ha visto impegnato sin dal primo momento il parlamentare di Forza Italia Francesco Maria Rubano che si è tanto speso nell’interlocuzione tra territorio e Governo. In tal senso già nel marzo scorso il deputato sannita aveva ricevuto rassicurazioni dai ministri interessati sui ‘ristori’ per il Sannio, ma l’azione di Rubano non si è fermata ed infatti il deputato sannita-casertano ha anche incontrato nei giorni scorsi sia il ministro Fitto che il vice premier Tajani, ricevendo nuove rassicurazioni sull’impegno del Governo a ristorare quelle comunità della Provincia di Benevento toccate da un’opera tanto importante quanto invasiva per il territorio.