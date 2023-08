Il sottosegretario al Mit Ferrante il 18 settembre nel Sannio L'annuncio di Rubano (Forza Italia): segnale di vicinanza del governo

“Voglio ringraziare pubblicamente l’onorevole Tullio Ferrante, sottosegretario al MIT e delegato alle opere commissariate, per aver accolto il mio invito a far visita al nostro Sannio. – ha dichiarato l’onorevole Francesco Maria Rubano - Il sottosegretario sarà con noi il prossimo 18 settembre e quella sarà l’occasione per creare un canale privilegiato tra sindaci, imprese, ordini professionali, associazioni di categoria e il Governo in materia di opere pubbliche e trasporti, soprattutto per dare supporto e creare condizioni di crescita economica in occasione della realizzazione di strategiche opere infrastrutturali nel nostro territorio quali: i lavori di riqualificazione della SS 372 Telesina e della SS 212 della Val Fortore nonché la realizzazione della presa idraulica della diga di Campolattaro. Tutte opere storiche attese da oltre 40 anni. – Il deputato sannita ha quindi proseguito - Per dare ulteriore concretezza all’incontro, avremo la straordinaria presenza dei commissari di governo impegnati a coordinare le attività relative alle tre imponenti opere. Sarò sempre attento a garantire la sinergia tra territorio e Governo, sarò sempre concreto nel creare condizioni di sviluppo economico per famiglie e imprese. Questo è il mio dovere che porterò avanti ogni giorno per gli interessi dei sanniti. La concretezza di un impegno parlamentare si giudica solo attraverso fatti inequivocabili. La presenza del sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, Tullio Ferrante, è l’ulteriore prova della forte vicinanza del Governo al Sannio e del grande lavoro svolto da Ferrante per il nostro territorio” ha concluso Rubano.