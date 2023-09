Defibrillatori, Vallone (Fdl Sannio): perché serve raccogliere donazioni? "Assurdo che manchino risorse minime come queste"

Torna sulla questione dell'installazione dei Defibrillatori Ciro Vallone, dirigente provinciale di FdI Sannio, che già aveva sollevato il tema qualche giorno fa: 'L'amministrazione Mastella - sottolinea Vallone - ha fatto sapere di aver concertato degli incontri con le principali associazioni di Benevento, raccogliendo adesioni per la donazione, da parte di varie sigle, di sei defibrillatori da destinare alla cardioprotezione della città.

L'iniziativa dell'amministrazione è lodevole ed è sicuramente meglio dell'immobilismo - come lodevole è il senso civico delle associazioni coinvolte - però mi chiedo come mai una città come Benevento non possa permettersi neanche poche migliaia di euro per posizione almeno i primi dispositivi in centro. Capisco i problemi finanziari dell'ente e gli strascichi del dissesto - prosegue Vallone - ma non posso pensare che manchino risorse minime come queste. Nel caso in cui mancassero, poi, ci spieghino il perché, visto che il sindaco Mastella già a febbraio 2019 annunciava un piano per installare una rete di defibrillatori su tutto il territorio cittadino entro la fine di quell'anno. Sappiamo come è andata a finire e vorremmo capire il perché di questo ritardo'.