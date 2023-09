Matera (Fdi) a Montesarchio: "Spiegati i risultati di un anno di governo" Il senatore: "Gettate le basi per una nuova Italia"



Dopo la campagna estiva Italia Vincente, la federazione provinciale di Fratelli d’Italia Sannio si mobilita nuovamente con diversi appuntamenti in provincia di Benevento per raccontare i risultati del primo anno di governo Meloni.

Oggi, a Montesarchio (BN), si è svolto il primo di questi incontri, con un banchetto informativo che ha visto la partecipazione di Domenico Matera, senatore di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale nel Sannio, dei dirigenti e di tanti militanti.

'Oggi siamo qui a Montesarchio - dichiara il senatore Matera - per raccontare ai cittadini i risultati del governo Meloni.

In un anno - spiega Matera - abbiamo gettato le basi per un'Italia nuova facendo fronte anche a insidie importanti. Tra i primi obiettivi raggiunti penso al taglio del cuneo fiscale che con la prossima legge di Bilancio vogliamo diventi strutturale, ai sostegni alle famiglie con redditi medio bassi, alle misure per calmierare il caro bollette. Tante ancora le cose da fare, ma questi primi dodici mesi testimoniano la volontà del governo di dare una svolta alla Nazione e lavorare a un'idea nuova di Italia.

Ho visto tanti cittadini semplicemente curiosi di sapere cosa stiamo facendo che si sono avvicinati al gazebo oggi a Montesarchio, chiedendo di conoscere le ricadute sul territorio.

Penso, tra le altre cose, al Decreto Asset varato dal Consiglio dei Ministri e ora all'esame del Parlamento, che contiene misure a sostegno dei viticoltori danneggiati dal maltempo, comparto fondamentale per il Sannio, oltre che misure che disincentivano maggiormente la delocalizzazione delle aziende all'estero, altra piaga che ha interessato anche la nostra provincia. Ringrazio il circolo di Montesarchio e il vicecoordinatore provinciale Pietrantonio Mauriello per aver organizzato oggi questo incontro. Proseguiremo tutto il mese di settembre con altri appuntamenti nel resto della provincia'.