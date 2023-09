Città Aperta: "Bene amministrazione su intitolazione spazio a Ciccio Romano" Calandrini: "Fu politico di grandi ideali e grande intellettuale"

Il gruppo Città Aperta con Antonella Calandrini, vice Presidente dell'associazione, interviene sull'intitolazione di uno spazio al Triggio all'avvocato Francesco Romano: "Grazie all’impegno delle associazioni Città Aperta e Sannio Report, furono oltre 600 le firme raccolte per richiedere all’attuale Amministrazione di intitolare uno spazio pubblico nel quartiere Triggio al noto avvocato Francesco Romano.



Un ringraziamento è oggi dovuto al Sindaco e alla Giunta Comunale per la disponibilità e la sensibilità mostrate nell’accogliere la proposta, che testimonia, specie per le generazioni più giovani, il valore dell’impegno civico e sociale dedicato alla comunità da uno dei suoi protagonisti più attivi.

Ciccio Romano, così come era più conosciuto, è stato un politico di grandi ideali e soprattutto un grande intellettuale.



Ha esercitato con passione il suo ruolo professionale, prosindaco di Benevento, consigliere provinciale e, più volte, consigliere comunale.

Scrittore e polemista di notevole efficacia,il suo impegno civico nella storia culturale e politica del capoluogo sannita è stato di notevole rilievo.

Romano è ricordato come un intellettuale storico che ha interpretato al meglio l’impegno civile. Una figura di prestigio nella storia culturale e politica del capoluogo sannita.

La sua viva testimonianza è custodita nella sua biblioteca, dove sono presenti oltre 20.000 testi e un’emeroteca che raccoglie giornali e riviste dai primi del ‘900 fino al 2005".