Alvei fluviali: in corso rimozione tronchi d'albero e altri materiali Pulizia per Sabato e Tammaro ad opera della Provincia di Benevento

Sono in corso, a cura della Provincia di Benevento, i lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dei fiumi Sabato e Tammaro nel territorio del capoluogo sannita.

Lo comunica il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, che ha anche precisato come gli interventi siano stati concordati e avvengono d'intesa con il Sindaco Clemente Mastella.

I lavori consistono nella rimozione di tronchi d'albero, rami ed altro materiale che, soprattutto in prossimità dei ponti, spesso finiscono con l'ostruire il normale deflusso a valle delle acque: prima dunque della stagione autunnale sono state messe in atto misure per contenere possibili fenomeni di ostruzione degli alvei in occasione di piene Come si ricorderà, agli inizi dello scorso mese di luglio, furono presentati i lavori di pulizia deli'alveo fluviale nell'area di confluenza del fiume Sabato con il Calore in contrada Pantano-Serretelle

di Benevento che impegnano 1,5 milioni di euro ed anche in quel caso il programma che vede impegnata la Provincia si svolge su un'area del Comune capoluogo comunale.