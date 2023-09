Sanità. Rubano: per ospedale di Sant'Agata attuare decreto '41 Il deputato: il dg Morgante deve chiedere provvedimenti urgenti a De Luca



"In vista del ‘tavolo tecnico’ sull’ospedale di Sant’Agata de Goti che si terrà domani – ha dichiarato l’onorevole Francesco Maria Rubano – è mia intenzione precisare alcune questioni. E’ assodato che ci sarà un trasferimento di un reparto dal ‘Pascale’ al ‘De Liguori’ poiché questo è un dato certo visto che il nosocomio napoletano sarà oggetto di lavori di ristrutturazione che rendono necessario quel trasferimento. Il tema della questione è altro, sono i tempi di tale trasferimento. E’ quello il punto su cui la politica regionale ha fallito, è infatti da marzo ad oggi nulla è stato fatto. Dall’incontro previsto domani, io e tutti i cittadini sanniti ci aspettiamo che venga fuori un cronoprogramma certo che non lasci dubbi sui tempi del trasferimento del ‘Pascale’ a Sant’Agata de’ Goti e sull’attuazione immediata del Decreto 41, così da impedire che, nel frattempo, l’ospedale di Sant’Agata muoia, proprio nel momento in cui la sanità sannita ha bisogno di quella struttura. La digì Morgante deve chiedere provvedimenti urgenti e risorse al governatore De Luca perché i medici si dimettono poiché le politiche regionali hanno abbandonato il Sannio, si fugge dagli ospedali sanniti anche perché i sanitari si ritrovano a dover operare sotto una ‘pressione’ che non è tollerabile, il tutto logicamente a scapito della salute dei cittadini” conclude il deputato sannita Rubano.