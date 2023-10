Il Comune di Vitulano vince al Tar: niente strada tra i vigneti del Bue Apis Scarinzi: "David ha vinto contro Golia: è importante credere nelle proprie battaglie"

Da Vitulano il sindaco Raffaele Scarinzi comunica il successo nel ricorso proposto contro il passaggio del 3° lotto della Fondo Valle Vitulanese nei terreni del Bue Apis: "Con sentenza n. 5651/2023, appena depositata, il TAR della Campania ha accolto il ricorso proposto dal comune di Vitulano contro i provvedimenti di approvazione del progetto per la costruzione del 3° lotto della Fondo Valle Vitulanese. Ha vinto Davide contro Golia. Ha vinto la difesa strenua dell’ambiente e di un territorio rurale ricco di pregio e tipicità (il vigneto del Bue Apis è forse l’unico in Italia pre fillossera del 1861) contro tutti i poteri forti e anche contro gli altri comuni che avevano isolato quello di Vitulano. Secondo il TAR “I vizi dell’iter amministrativo e, in particolare, dell’impugnato Verbale conclusivo della conferenza di servizi del 28/1/2022, sopra rilevati in termini di mancanza della V.I.A. e del parere ex art. 146 del codice dei beni culturali, assumono valenza dirimente ai fini del decidere e rilevanza assorbente ai fini dello scrutinio delle ulteriori doglianze formulate nel ricorso, il quale, rivelandosi fondato, merita pertanto accoglimento. 11. – Gli ulteriori atti della Provincia di Benevento impugnati con motivi aggiunti sono anch’essi viziati, risentendo dell’originaria illegittimità del verbale, che logicamente presuppongono. 12. – Ne deriva che il ricorso e i due atti per motivi aggiunti, siccome fondati, vanno accolti”. Il Giudice amministrativo pertanto: “annulla il verbale prot. n. 2101 del 28/01/2022 di conclusione di conferenza di servizi decisoria; - accoglie i motivi aggiunti depositati il 13/7/2022 e, per l’effetto, annulla la deliberazione n. 137 del 7/6/2022 della Provincia di Benevento di approvazione del Progetto Definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità per i “Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° lotto (ex IV lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia – 1° stralcio esecutivo”; - accoglie i motivi aggiunti depositati il 28/11/2022 e, per l’effetto, annulla il bando relativo alla procedura di gara “Fondovalle Vitulanese - Lavori di completamento dell'arteria in direzione Valle Caudina - SS.7 Appia 3° lotto (ex 4° lotto) e bretella di collegamento alla SS. 7Appia – I stralcio funzionale”; Condanna la Provincia di Benevento alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Vitulano, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, mentre le compensa nei confronti dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale”.

Non è importante essere isolati né apparire rompiscatole è importante credere nelle proprie battaglie. Prima o poi la Giustizia arriva. Ringrazio i miei consiglieri, gli abitanti di Ponterutto e l’on.le Pasquale Maglione che ci ha sostenuti in questa battaglia".