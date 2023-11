Rosa: "Benevento scala 7 posizioni in classifica Ambiente: continuiamo così" "Per verde urbano passiamo da 103esimo a 77esimo posto: premiate nostre politiche"

Esulta per i risultati della classifica di Italia Oggi l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa: "Benevento si conferma prima in Campania e scala altre cinque posizioni rispetto al 2022 nella classifica sulla Qualità della Vita di Italia Oggi: un ottimo risultato che conferma la bontà dell'azione dell'amministrazione Mastella. Guardo con particolare orgoglio alla performance nel comparto Ambiente che vede Benevento scalare altre 7 posizioni rispetto al 2022, arrivando al 60esimo posto.

Nella consapevolezza che il dato riguarda il Sannio intero ci sono alcuni elementi che fanno particolarmente piacere: le emissioni di Pm10 che prima ci vedevano nei bassifondi ci vedono recuperare 9 posizioni, addirittura 32 sono le posizioni che recuperiamo per l'inquinamento da biossido di azoto ma soprattutto recuperiamo quasi 30 posizioni per la densità di aree verdi nel capoluogo. Dato questo inequivocabilmente riferibile al capoluogo, che passa dal 103esimo al 77esimo posto e che premia le politiche messe in campo dall'amministrazione e dal nostro settore che ha puntato forte sul recupero di aree verdi, sull'istituzione di nuovi parchi, sulla collaborazione con privati per la piantumazione di alberi. Anche la raccolta differenziata ci vede stabilmente tra le prime province d'Italia.

Un lavoro di squadra possibile grazie alla fiducia del sindaco Mastella, alla solerzia dell'amica presidente di Commissione Luisa Petrone e dei suoi componenti, alla competenza eccellente dei dipendenti del mio settore ottimamente diretti dal dirigente Maurizio Perlingieri e ovviamente alla collaborazione preziosa con Asia, azienda risollevata e diventata eccellenza grazie alla guida illuminata dell'amico Donato Madaro. Il cammino è naturalmente lungo, ma questi sono numeri che spingono ad andare avanti con entusiasmo nell'interesse della Città".