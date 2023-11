Fratelli d'Italia: a Montesarchio aderisce il consigliere Mauriello "Grande stima per Matera". Il senatore: "Giovane da sempre attivo e vicino alla Comunità"

Un nuovo importante ingresso tra le fila sannite di Fratelli d'Italia. A dire si al partito dei meloniani è stato il consigliere comunale di Montesarchio Gaetano Mauriello, con in recente curriculum un decennio trascorso nella maggioranza di Palazzo San Francesco. "Mi riconosco in modo convinto nei valori che sono espressi da Fratelli d'Italia ed ho sposato con entusiasmo e convinzione il progetto di crescita sul territorio - così esordisce Mauriello. Che prosegue - La mia adesione, ovviamente, ha trovato forte impulso nella presenza del Senatore Domenico Matera, persona nei confronti della quale provo convinta stima da un punto di vista umano, professionale e politico. Grazie alla sua presenza, il nostro territorio può contare finalmente su una rappresentanza qualificata nelle sedi parlamentari e su un "peso" che potrà essere determinante nell'ottica di dare risposte al nostro Sannio, alle sue criticità e alle sue aspettative". "Saluto con grande entusiasmo l'ingresso nel partito da parte di Gaetano - è il commento che viene dal Senatore Domenico Matera, anche Presidente del Comitato per la Legislazione presso il Senato della Repubblica - Si tratta di un giovane che ha sempre contraddistinto la sua attività politica ed il suo percorso personale per la forte prossimità alla Comunità. La sua è sempre stata un'azione improntata sullo stretto dialogo e sulla costante dialettica con la gente. Sono certo che - ha concluso il Senatore Matera - anche nel nuovo percorso in Fratelli d'Italia saprà far esaltare queste sue caratteristiche e queste sue propensioni"