Forza Italia, 'Legge Galasso': Dugenta va liberata dal vincolo normativo Al vaglio anche i problemi sollevati dalla normativa in altri comuni del Sannio

Forza Italia sarà al fianco del Comune di Dugenta per sostenerne l’esclusione dai vincoli paesistico ambientali della ‘Legge Galasso’

Nei giorni scorsi, su segnalazione dei consiglieri comunali di Forza Italia di Dugenta, Alfonso Di Cerbo e Fabio di Caprio, anche a seguito di un incontro tenutosi con il Sovraintendente del Ministero dei beni culturali e l’ambiente per le province di Caserta e Benevento, è stata sollecitata l’attenzione dell’onorevole Francesco Maria Rubano sulla questione della sussistenza del vincolo paesistico ambientale sul territorio di Dugenta ai sensi della ‘Legge Galasso’, così come sulle altre problematiche legate sempre alla medesima normativa sono state segnalate anche da altri comuni.

L’onorevole Rubano si è già interessato alla vicenda chiedendo chiarimenti in Parlamento mediante due interrogazioni parlamentari, la prima datata 30 novembre 2022. Le stesse sono state trasmesse anche all’attenzione del Sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo per correttezza istituzionale. Rubano ha garantito il suo pieno sostegno alle istanze provenienti dalla comunità dugentese tese all’esclusione per Dugenta dei vincoli paesistici ambientali sussistenti sul ‘Gruppo Montuoso del Taburno’, anche in virtù della conformazione territoriale pianeggiante del territorio insistente nell’ambito del Comune di Dugenta.

“Si conferma ancora una volta – ha dichiarato il Consigliere Comunale Alfonso Di Cerbo - la costante attenzione di Forza Italia e nello specifico dell’onorevole Francesco Maria Rubano alle esigenze che provengono dai territori. Dugenta non rientra in nessuno dei casi indicato dalla ‘Legge Galasso’. Continueremo a fare battaglia per evitare che la nostra comunità continui ad essere danneggia a causa una errata applicazione della norma”.