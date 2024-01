Ruota panoramica in città fino al 18 Febbraio: "Pagate somme per suolo extra" Ambrosone: "Già saldata somma per sforamento". Ok anche a convenzione con assistenti sociali

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane la proroga per l'occupazione del suolo pubblico della Ruota panoramica in piazza Risorgimento, fino al 18 febbraio 2024.

"L'Esecutivo - spiega l'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone nell'illustrare il provvedimento - ha riconosciuto le importanti ricadute positive sul tessuto economico e l'elemento di promozione turistica del territorio. La richiesta di proroga testimonia il successo di pubblico riscosso da quest'iniziativa privata. Preciso che la società ha comunicato di aver già provveduto a saldare la somma derivante dallo sforamento, che era stato accertato dalla Polizia Municipale, rispetto alla superficie originariamente autorizzata".

Nella stessa seduta l'Esecutivo Mastella ha approvato la presa d'atto dell'avviso - con indirizzo per la successiva manifestazione d'interesse - pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nell'ambito del programma Metro Plus Città Medie. Via libera all'atto d'indirizzo per Agenda della Cultura e del turismo (calendarizzazione eventi 2024). Approvato uno schema di convenzione per la formazione continua degli assistenti sociali con l'Ordine assistenti sociali della Campania.

Ancora, ok ad un accordo di collaborazione tra Comune di Benevento e Ifel (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) per interventi di supporto alla gestione delle entrate comunali. Approvate anche le delibere per la Fiera di San Giuseppe 2024 (assegnazione risorse) e per la programmazione del commercio ambulante e itinerante. Formalizzata in Giunta l'intitolazione di un'area della circolazione cittadina a Rossella Catillo.