Delega all'Istruzione. Palladino: Grato a Mastella, tenterò di ripagare fiducia "Ringrazio il consigliere Farese che mi ha preceduto in quest'importante impegno istituzionale"

"Sono grato e ringrazio il Sindaco di Benevento Clemente Mastella per avermi conferito la delega all'Istruzione pubblica e privata. Mi impegnerò a fondo per ripagare la fiducia accordatami dal Sindaco Mastella su una materia cruciale per i risvolti educativi, sociali e amministrativi che genera", così in una nota il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino.

"Ringrazio il consigliere Farese che mi ha preceduto in quest'importante impegno istituzionale. Dalle prossime ore mi metterò al lavoro, avviando una fase preliminare di interlocuzione con dirigenti scolastici e operatori del mondo della scuola",conclude Palladino.