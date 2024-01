Un comitato per la sanità pubblica: l'iniziativa di Potere al popolo Il gruppo invita alla creazione di un comitato provinciale

"Vogliamo una sanità pubblica, gratuita e di qualità! Per la nascita di un comitato provinciale, organizziamoci insieme!". E' l'invito lanciato da Potere al Popolo - Sannio che prosegue "Ogni giorno sempre più persone devono confrontarsi con i disservizi della sanità pubblica causati dalle scelte politiche degli ultimi 30 anni che hanno impoverito il sistema sanitario nazionale, da una parte favorendo la privatizzazione dei servizi sanitari e dall'altra aumentando i casi di malasanità e i disagi per un gran numero di pazienti e operatori, tenuti a rivolgersi a pronto soccorso sempre più malfunzionanti o congestionati, cui si aggiunge il crescente aumento di persone costrette a rinunciare alle cure per ragioni economiche o a causa dei lunghi tempi d’attesa.

Per tali ragioni proponiamo la nascita di un comitato provinciale il cui obiettivo è fare pressioni politiche affinché venga garantito in maniera efficiente il servizio alla sanità pubblica, come previsto dall’art. 32 della Costituzione Italiana. Il nostro invito è rivolto a tutte le persone indignate per l'attacco alla già indebolita sanità pubblica e che hanno a cuore la salute di tutti, senza distinzione di ceto o di nazionalità, al personale sanitario, ai pazienti, ai sindacati e alle associazioni di categoria.

Lo scopo di tale comitato deve essere quello di denunciare lo smantellamento del sistema sanitario nazionale e regionale, gli sprechi e i rapporti ambigui tra Regione e strutture private. Per questo motivo dobbiamo organizzarci e mobilitarci per ottenere: un piano straordinario di assunzioni e di stabilizzazioni, la diminuzione delle liste d’attesa, più posti letto nei reparti e risorse per la diagnostica, più servizi e cure per anziani e non autosufficienti, più risorse nei fondi sanitari regionali e nazionali e un piano concreto di manutenzione per le strutture sanitarie, per ripristinare i presidi territoriali di primo soccorso in particolare nelle aeree interne più difficili da raggiungere, come il Fortore. Nelle prossime settimane lanceremo un momento di confronto pubblico per condividere la nostra piattaforma e organizzarci insieme. Nel frattempo invitiamo tutte le persone interessate a contattarci. Uniti si vince!".