Rubano (FI): "Lunedì incontrerò Volpe per discutere dell'emergenza del 118" "Mi assumo impegno di verificare eventuale localizzazione di ambulanze medicalizzate"

“Da alcuni mesi, non da ultimo in un incontro pubblico tenutosi ieri nel Fortore, ma anche da altri territori della provincia sannita, si denuncia una costante e grave emergenza sanitaria legata alla indisponibilità delle vetture di emergenza del 118 con all’interno assistenza medico-sanitaria. – ha dichiarato l’onorevole Francesco Maria Rubano - Registro quotidianamente la crescente preoccupazione della popolazione che si vede negata la garanzia di poter accedere ai servizi di assistenza sanitaria d’emergenza laddove necessaria, dovendo recarsi con mezzi autonomi presso le strutture sanitarie per interventi di pronto soccorso e casomai anche da luoghi molto distanti dalle strutture sanitarie, mettendo così a rischio la vita di chi necessita di cure d’emergenza. Una situazione non tollerabile e alla quale va messo urgente riparo. In tal senso nella giornata di lunedì incontrerà il Direttore Generale dell’Asl beneventana, dottor Gennaro Volpe per discutere della problematica e per sostenere le legittime ragioni della popolazione. Dovendo pur comprendere e sottolineare che sussiste un problema di fondo legato alla carenza di medici, non imputabile al management aziendale con il quale, in ogni caso, mi assumo l’impegno di verificare una eventuale localizzazione e/o distribuzione di ambulanze medicalizzate” ha concluso Rubano