Rosa: "Benevento plastic free per il terzo anno consecutivo" "L'ambiente è una sorta di bollino di qualità per i nostri territori: dobbiamo difenderlo sempre"

“Sono fiero che Benevento sia risultato per il terzo anno consecutivo “Comune plastic free”. E' uno sforzo che stiamo mettendo in campo in maniera convinta, incentivando il riciclo con le macchine mangiaplastica, ma anche vietando il rilascio improprio dei palloncini nell’ambiente .

Ma mi rende particolarmente fiero anche il lavoro che stiamo portando avanti con Asia, che ringrazio, per l'educazione delle nuove generazioni al riciclo e alla consapevolezza dell'ambiente.

Nelle aree interne l'elemento ambientale è una sorta di bollino di qualità: dobbiamo fare di tutto per meritarcelo ed esporlo all'attenzione di cittadini, istituzioni, turisti.

Rivolgo i complimenti anche ai colleghi amministratori di Telese, primo comune dopo Benevento ad ottenere il prestigioso riconoscimento di “plastic free”: spero che nel tempo tutti i 78 enti sanniti possano fregiarsi di questo premio".