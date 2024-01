Anziani, Rubano: "1 miliardo a supporto di 14 milioni di anziani" "Stiamo mettendo le basi per una riforma strutturale delle politiche in favore della terza età"

“Ieri il decreto legislativo per gli anziani approvato dal Cdm introduce ulteriori misure importantissime a sostegno della terza età. Paese. Un miliardo di euro per il biennio 2025-2026 per gli ultra 80enni con un Isee inferiore a 6000 euro annui e l'avvio della sperimentazione di una prestazione universale che consentirà di aumentare di oltre il 200% l'assegno di accompagnamento degli anziani più fragili e bisognosi". Così in una nota l’On. Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e vice coordinatore regionale in Campania.

"Non ci fermeremo qui - assicura il deputato di Forza Italia - e stiamo mettendo le basi per una riforma strutturale delle politiche in favore della terza età, con l’apporto fondamentale di Forza Italia e del nostro segretario nazionale e vice premier Antonio Tajani. Siamo orgogliosi di questo provvedimento reso possibile dall’attenzione che questo Governo di centrodestra ha per le categorie più deboli. L'Italia aspettava da anni misure di questo tipo ed il nostro presidente Berlusconi è stato il primo a tracciare il solco per garantire una vita dignitosa a questa fetta di popolazione che rappresenta un grande patrimonio del nostro Paese”.