Fratelli d’Italia Sannio: nuovi ingressi nel partito Entrano Giuseppe Tontoli e Andrea Loia, rispettivamente assessore e consigliere a Tocco Caudio

"Si allarga ancora la famiglia di Fratelli d’Italia Sannio con l'ingresso di Giuseppe Tontoli, assessore di Tocco Caudio e Andrea Loia, Consigliere nello stesso comune".

Questo è quanto si legge in una nota diffusa dal Coordinamento provinciale di FdI Sannio, che prosegue:

"Ai nuovi tesserati diamo il benvenuto nel nostro partito, certi che la loro competenza ed esperienza di amministratori locali sarà un ulteriore valore aggiunto per Fratelli d’Italia nel Sannio".

"Un ringraziamento sentito al sen. Matera e a Fratelli d’Italia Sannio per il lavoro che stanno facendo sul territorio - dichiarano i neotesserati Tontoli e Loia - grazie al quale recuperiamo l'entusiasmo per ritornare in un partito politico che ha fatto della coerenza la sua bandiera, come dimostrato dal nostro leader Giorgia Meloni".

Il sen. Domenico Matera, presidente provinciale di FdI dichiara: "Voglio dare il benvenuto in Fratelli d’Italia Sannio agli amici Giuseppe e Andrea. La nostra è una grande famiglia che lavora per crescere sempre di più aggiungendo competenze e capacità nella nostra squadra. È con questo spirito che accogliamo i nuovi tesserati e sono certo che daranno il loro importante contributo alla causa comune che è il miglioramento del nostro Sannio".