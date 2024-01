Ndc, segreteria cittadina di Montesarchio a Marcella Sorrentino "Personalità di riconosciuto prestigio, potenzia dimensione politica di NdC in Valle Caudina"

Il segretario provinciale NdC Carmine Agostinelli, d'intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella, ha proceduto alla nomina di Marcella Sorrentino quale segretario cittadino del partito nella città di Montesarchio.

Eletta con 552 preferenze alle amministrative del maggio 2023 nella squadra vincente '13001', è assessore della Giunta Sandomenico con deleghe all'Urbanistica, Istruzione, Edilizia e Manutenzione scolastica, Trasporto e mensa scolastica, Attività produttive e lavoro, Trasparenza, legalità e anticorruzione.

"La nomina di Marcella Sorrentino a coordinatrice comunale di Montesarchio - spiega il segretario provinciale Agostinelli- potenzia la dimensione politica di Noi di Centro in Valle Caudina. Il segretario nazionale Clemente Mastella ha indicato una personalità politica di riconosciuta autorevolezza, prestigio e consolidato rilievo in termini di consenso, come quella di Marcella Sorrentino, già candidata sindaco e ora assessore con responsabilità importanti nell'Esecutivo comunale, proprio per affermare la centralità di Montesarchio e dell'intera area caudina nella proposta del nostro partito. Marcella Sorrentino - conclude Agostinelli - avrà certamente una posizione di primo piano nel processo di riorganizzazione della segreteria provinciale sannita che stiamo ultimando".