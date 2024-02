Pietrelcina: Forgione segretario di Ncd Agostinelli: siamo sicuri che potrà garantirci un importante contributo

Il segretario provinciale di NdC Carmine Agostinelli, d'intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella, ha proceduto alla nomina di Carmine, detto Mino, Forgione alla carica di segretario comunale di Pietrelcina

"Mino Forgione, istruttore di motoria e figura assai stimata del calcio dilettantistico dove è attivo come tecnico delle giovanili, é stato consigliere comunale per due legislature e ha un legame di storica amicizia e vicinanza con il nostro leader Mastella e la nostra comunità politica. Siamo sicuri che potrà garantirci un importante contributo in un luogo come Pietrelcina che per le sue peculiarità spirituali e turistiche ha una centrale importanza nella pianificazione programmatica della segreteria provinciale di Noi di Centro", conclude Agostinelli.