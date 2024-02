Miasmi: il 4 marzo informativa in consiglio comunale Nuova seduta, si discuterà anche del nuovo regolamento consiliare

Il presidente del Consiglio Comunale Renato Parente ha convocato una seduta del Consiglio comunale per il giorno 4 marzo 2024 alle ore 9:30. Si svolgerà presso l’Aula Consiliare di Palazzo Mosti, in modalità mista. E' in programma il seguente ordine del giorno: Approvazione verbali precedenti sedute; Atto di indirizzo per regolare in via transitoria le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione /artigiani settore alimentare ed alimentari; approvazione modifiche e integrazioni al Regolamento del Consiglio Comunale di Benevento; istituzione del Garante della persona diversamente abile. Approvazione Regolamento Comunale; Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL –procedimento n. R.G. omissis/23 definito con sentenza n. omissis/23 Tribunale di Benevento Sezione Lavoro; riconoscimento debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lettera a) TUEL scheda di rilevazione della partita debitoria n. 31; Dissesto finanziario Comune di Benevento , ordine del giorno; Informativa miasmi , ordine del giorno ai sensi dell’art. 47 del Regolamento del Consiglio Comunale.