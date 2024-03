Pasquariello: "Opere pubbliche dal Pd confusione e inesattezze" L'assessore della giunta Mastella: "Per lavori Torre non occorre nessuna variante urbanistica"

"Resto perplesso di fronte al pot-pourri cucinato dal Pd in materia di opere pubbliche. Si mescolano elementi diversi e alcune gravi inesattezze e il risultato finale è confusionario". Così in una nota l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello.

"Per ciò che concerne i lavori alla scuola Federico Torre al momento non occorre nessuna variante urbanistica: è falso. Tutte le verifiche previste, che sono state effettuate dettagliatamente per un progetto di questa dimensione finanziaria, per ora smentiscono l'ipotesi di una variante urbanistica. Dunque nessun errore procedurale e nessun rischio di perdita di finanziamento. Si dimentica, d'altronde, che il progetto è frutto di un concorso nazionale di progettazione.

Su Piazza Duomo l'Amministrazione comunale ha partecipato ad un bando nazionale, Italia City Branding. conseguendo una delle prime posizioni in graduatoria. Sono inesistenti le anomalie procedurali segnalate dal Pd: è stato affidato, come il bando prevede, lo studio di fattibilità tecnico economica che sarà a base del project financing. Sarà l'amministrazione Mastella ad assumerssi la responsabilità di decidere funzioni urbane e sociali del complesso, sulla base delle effettive esigenze di quell'area strategica. Il Pd fa confusione anche sul Pnrr: esistono delle Missioni e dei bandi ai quali abbiamo partecipato raccogliendo finanziamenti corposi e numerosi in materia di edilizia scolastica, abitativa, welfare, ambiente e altri importanti ambiti. Altro che mancanza di visione strategica! Spiace invece che per ragioni di speculazione politica si diffondano notizie infondate e caotiche", conclude l'assessore Pasquariello.