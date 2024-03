Rubano (FI): "Sicurezza in Valle Caudina: informerò uffici ministeriali" "Sono certo che la sinergia istituzionale premierà sul territorio"

Torna a Montesarchio il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano che dopo la visita alle forze dell'ordine di venerdì incontra gli attivisti azzurri guidati dal segretario cittadino Aniello Mazzariello e con gli esponenti locali, dal consigliere provinciale Annamaria Iachetta all'assessore al Bilancio Angela Papa ai consiglieri comunali Tullia Savignano, Nico Ambrosone e Antonio De Mizio: “Forza Italia si ricompatta attorno ad un programma per le ragioni di un territorio che ha bisogno di valorizzazione e il nostro partito vuol dare un contributo importante a Montesarchio e alla Valle Caudina. Le tante presenze sono un'attestazione di entusiasmo, di capacità, di forza di volontà per andare avanti e migliorare la nostra azione sul territorio. Dovere del parlamentare e di un segretario provinciale di partito è andare comune per comune per dare disponibilità ai cittadini e mettersi al servizio dei territori”.

Cruciale ancora una volta il tema sicurezza, tra appalti e l'emergenza furti: “Da Pannarano mi è arrivata una segnalazione importante, in particolare dall'assessore ai lavori pubblici che è anche il nostro segretario cittadino, Annibale Genovese, rispetto a fenomeni di criminalità che si sono verificati e poi debellati grazie al lavoro delle forze dell'ordine. Nei prossimi giorni saranno cantierizzate dieci opere e mi è stato chiesto di evidenziare questo dato alle forze dell'ordine e agli uffici competenti per integrare le misure di sicurezza su quel territorio. Quanto ai furti: purtroppo stanotte se ne sono verificati altri due in Valle Telesina. E' un fenomeno che si sta allargando e ho evidenziato di nuovo il problema alle forze dell'ordine, nei prossimi giorni notizierò gli uffici competenti ministeriali per avere ulteriori misure, sono sicuro che la sinergia istituzionale porterà risultati”.

E il parlamentare azzurro chiude la porta del centrodestra a Mastella: “Ho cose più importanti di cui occuparmi”.