Iachetta (FI): "Grazie a Rubano confronto costante con il territorio" La consigliera provinciale: "Importante partire dal basso per avvicinare i cittadini alla politica"

Nell’ambito del suo tour in Valle Caudina, questa mattina l’onorevole Francesco Maria Rubano ha avuto un caloroso e proficuo incontro a Montesarchio con iscritti e simpatizzanti del partito. “Questo modo di fare politica è coinvolgente, chiaro ed empatico. – ha sottolineato Anna Iachetta, Consigliere provinciale di Forza Italia – Innanzitutto va il ringraziamento al Commissario cittadino del partito Aniello Mazzariello che ha fortemente voluto l’incontro. Partire dalle istanze dal basso ci ha consentito di avvicinare di nuovo gli elettori alla politica. In questo, Forza Italia e con esso l’azione convincente dell’onorevole Rubano nella provincia di Benevento ha consentito di ricreare orizzontalmente una rete di rapporti con il territorio. In particolare, in questi giorni ho visto in Valle Caudina la partecipazione di tantissime persone che hanno dato il loro apporto con un contributo di idee, istanze e proposte. Per tutto ciò desidero ringraziare l’onorevole Francesco Maria Rubano che con la sua freschezza ha dato vita ad un confronto costruttivo con la popolazione. Ringrazio gli assessori, i consiglieri e i responsabili del partito che hanno consentito la buona riuscita dell’incontro odierno con gli iscritti e i tanti simpatizzanti presenti” ha concluso Anna Iachetta.