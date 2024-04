Europee: a Benevento la Lega ospita Durigon e lancia la sfida con Barone Priorità alle infrastrutture e ad azioni mirate contro lo spospolamento

Con la visita del sottosegretario al lavoro Claudio Durigon a Benevento entra nel vivo la campagna elettorale della Lega in vista delle Europee.

“No ad un'Italia a due velocità” incalza il commissario regionale del partito di Salvini. “Stiamo cercando di costruire una rete soprattutto sulle infrastrutture che consideriamo determinanti per il rilancio dell'economia del Sud e del lavoro. La Lega proporrà molti momenti per illustrare il progetto di rilancio della Campania e del Sud. Dopo anni di incentivi a pioggia ecco la strategia: il rilancio delle infrastrutture, questo metterà in condizione il Sud di ottenere grandi risultati”.

E ancora “Oggi lanciamo la candidatura di Luigi Barone alle Europee, un obiettivo fondamentale per assicurare un'azione mirata a politiche che possano ridurre la burocrazia e favorire lo sviluppo del Sud e del Paese”.

Prende dunque ufficialmente il via la battaglia politica in vista delle europee con il candidato Luigi Barone “Grazie al ministro Salvini si stanno realizzando opere infrastrutturali fondamentali, la provincia di Benevento è interessata da oltre due miliardi di interventi in corso a cominciare dal raddoppio della Telesina. Ma ci sono anche tante altre priorità nel Sannio: dalla sanità al lavoro, dall'agricoltura alla formazione”.

E sulle prime mosse da mettere in campo aggiunge: “Per le aree interne sono necessarie politiche di coesione per scongiurare il rischio del continuo depauperamento di giovani. Un impegno contro lo spopolamento e l'istruzione”.

E Barone sfiderà proprio la sua ex area politica, quella mastellina, per cui si profila la candidatura di Sandra Lonardo. “Le sfide sono sulle idee e sui programmi – commenta Barone – chiedo a tutti i candidati un confronto per il territorio”.

Tante le nuove adesioni al partito di Salvini nel Sannio: da Michelina Viglione all'ex consigliere regionale Vittorio Fucci.

Ad aprire l'incontro il segretario Provinciale della Lega, Luigi Bocchino: “E' una fotografia veritiera della considerazione per il Sannio il recente spot regionale Divina Campania. Anche in quel caso il Sannio è marginalizzato, una colpa tanto di De Luca quanto dei suoi valvassini locali”.

“Crediamo nel progetto in campo che con candidati capaci riuscirà a portare attenzione e sviluppo al sud – ha proseguito il segretario cittadino Alberto Mignone -. Dobbiamo liberare Benevento demoralizzata dalla pseudo incapacità di partiti familiari o nazionali”.

“Basta luoghi comuni sulla Lega che prevarica il sud – ha aggiunto il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso – è una visione superata. Faccio appello agli amministratori, spesso lasciati soli quando devono dare risposte, ad aderire ad un nuovo processo politico. Barone è l'unica novità sul territorio”.