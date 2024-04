Lega: Vittorio Fucci nuovo Responsabile Dipartimento infrastrutture e trasporti Il sottosegretario e coordinatore Lega Campania Claudio Durigon ha ricordato il suo impegno

Vittorio Fucci, avvocato e già Assessore Regionale della Campania, è stato nominato Responsabile del Dipartimento “Infrastrutture e Trasporti” Lega Campania.

“Buon lavoro a Vittorio Fucci - ha dichiarato il sottosegretario e coordinatore Lega Campania Claudio Durigon - che con la sua competenza, dedizione e preparazione ha portato avanti le tante battaglie nel solo interesse della Campania e del Sannio, a partire da quelle per la realizzazione di infrastrutture e servizi fondamentali per lo sviluppo delle aree interne. Ricordiamo il suo impegno per la superstrada a scorrimento veloce Benevento-Caserta, il raddoppio e l’ammodernamento della Telese-Caianello, il completamento della Fortorina e di altri importanti opere, che stanno a cuore al vicepremier e ministro Matteo Salvini. Sono certo - ha concluso Durigon - che il suo impegno andrà avanti, nel solco di quanto già fatto, per la realizzazione e il completamento delle grandi opere di cui la Regione Campania ha davvero bisogno”.