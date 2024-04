Il viceministro Sisto in visita nel Sannio con Rubano: "Impegno per territorio" Al carcere di Airola e a Benevento: "Rubano per la sua terra diventa uno stalker politico"

In visita nel Sannio, assieme al parlamentare di Forza Italia Francesco Rubano, il vice ministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, che ha visitato prima il penitenziario per minori di Airola e poi il carcere di Benevento, facendo il punto sulla situazione: “Airola ha un vantaggio, ha un importantissimo intervento Pnrr per circa 18 milioni di euro e sarà un istituto completamente rinnovato. Per il resto ho trovato un clima eccellente, ho parlato con i ragazzi: loro sono i protagonisti, i ragazzi vanno messi in condizioni di comprendere che la limitazione della libertà personale è un trampolino di lancio per la completa riabilitazione. C'è un clima sereno e anche un'ottima integrazione tra italiani e non italiani”.

Priorità allo svecchiamento del personale: “Gli organici sono un problema generalizzato. Qui a Benevento ci sono problemi non drammatici, ma bisognerebbe intervenire sull'età media per creare un sano mix tra giovani e meno giovani, tra esperienza e entusiasmo. Proveremo a dare risposte. Per il resto i percorsi rieducativi camminano speditamente, ci sono iniziative lodevoli, c'è una gastronomia importante”.

E poi scherza: “Rubano per la sua terra diventa uno stalker politico. E’ positivamente ossessionato dal rapporto d’affetto e di servizio con il suo territorio. Sono ben consapevole di questo legame e, quindi, nel momento in cui Rubano mi ha chiamato ho risposto più che positivamente al suo invito, assecondando con entusiasmo la sua richiesta proprio per la consapevolezza del grande lavoro che Rubano sta portando avanti. E’ una sorta di affettuoso stalker politico a favore del suo Sannio e i risultati che vi comunico oggi, ad esempio un finanziamento per l’Istituto Penale per Minorenni di Airola, rappresentano l’impegno di questo Governo. Anche su questo tema Rubano mi ha sempre sollecitato nel seguire l’iter per dare al territorio risposte certe” ha concluso Sisto.

E il deputato azzurro Rubano rivendica le numerose visite di questi mesi nelle strutture di detenzione sannite: “Il dovere di un parlamentare eletto è non voltare le spalle al territorio dopo l'elezione: io cerco di mettere in contatto il territorio, le istituzioni territoriali periferiche dello stato e il Governo. Ringrazio l'amico Sisto, abbiamo parlato dell'impegno che sta mettendo in campo per il territorio, in particolare per l'Ipm di Airola e per altre attività che orbitano intorno alle problematiche del Sannio. Ringrazio lui, il segretario nazionale Tajani, il coordinatore regionale Martusciello per la sinergia politico istituzionale che offre concretezza alle nostre aree”.