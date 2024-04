PD: la replica di Fucci a Ruggiero è una caduta di stile Prosegue la querelle

"L’avvocato Diego Ruggiero, segretario del Partito Democratico della città di Airola, è un apprezzato militante e dirigente del PD Sannita. Da sempre impegnato interprete di un’azione politica nel senso partigiano del termine – secondo la nota definizione di Antonio Gramsci – si è guadagnato sul campo la stima e l’amicizia di tutta la Federazione Provinciale del PD a cui non fa mai mancare il suo contributo di analisi e azione".

Parte da qui la Segreteria Provinciale PD Sannio con una nuova mossa nella querelle ingaggiata tra Ruggiero e Vittorio Fucci, ex consigliere regionale che ha fatto di rencente il suo ingresso nella Lega-

"Dispiace - prosegue il Pd - che l’avv. Fucci, all’indomani della sua «ribaltonesca» adesione alla Lega di Salvini, il partito filo putiniano ispiratore dell’autonomia differenziata, scelga di replicare all’avv. Ruggiero «buttandola sul personale». Di solito, questo accade quando appare arduo addurre argomenti politici che abbiano una qualche fondatezza o nei casi in cui, rispetto all’evidenza dei fatti, si tenta maldestramente di celare palesi contraddizioni ed incoerenze, cimentandosi in narrazioni degne di un «mondo al contrario» il cui autore, non a caso, è in predicato di approdare sullo stesso «carroccio» dell’avv. Fucci".