Ospedale Sant'Agata: domani caso in Regione Forza Italia: attendiamo le risposte sul tema all'interrogazione del consigliere Cascone

"Nel ‘Question time’ in programma domani in Consiglio Regionale, il Consigliere Cascone dovrà ricevere risposta dalla Giunta De Luca sull’interrogazione proposta nelle scorse settimane, al fine di ottenere chiarimenti sul depotenziamento denunciato, anche dai comitati civici, dell’ospedale di Sant’Agata de Goti chiedendo a gran voce l’attuazione della decreto 41/19".

Così il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano che prosegue "Forza Italia proseguirà a lavorare affinché non cali mai l’attenzione su quello che è un diritto sacrosanto della cittadinanza sannita: il diritto alla salute. Esprimo apprezzamento per tutti coloro che al di là delle ideologie sono costantemente vigili su una questione di così pregnante interesse collettivo. Saremo quindi in attesa dell’esito di domani. Ringrazio il consigliere regionale Franco Cascone per la battaglia ospedaliera sannita che sta conducendo in consiglio regionale".