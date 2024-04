Rubano: "Grazie a Governo fondi per sicurezza sismica chiese e siti culturali" 2 milioni per il santuario di Bucciano, 650mila euro per chiesa Cerreto, 550 per Airola

“Voglio ringraziare gli uffici del ministero guidato dal Ministro Gennaro Sangiuliano per il lavoro che si sta svolgendo per arrivare finalmente all’emissione dei finanziamenti per garantire la 'Sicurezza Sismica nei luoghi di culto il restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte" del nostro territorio i cui decreti auspico possano essere emessi a breve”. Così in una nota a firma dell’onorevole Francesco Maria Rubano. “E’ opportuno evidenziare che le attività istruttorie necessarie per la corretta valutazione delle proposte di finanziamento sono in corso da tempo e riguardano i seguenti siti:

- Bucciano Santuario Madonna del Monte Taburno Diocesi 2.000.000,00 €

- Cerreto Sannita Chiesa San Giuseppe 650.000,00

- Airola Chiesa parrocchiale San Donato martire 550.000,00 €

- Sant'Agata de' Goti Chiesa S. Angelo de Munculanis 600.000,00 €

- Arpaia Abbazia di San Fortunato 450.000,00 €

- Faicchio Chiesa di Santa Lucia 800.000,00 €

- Valle di Maddaloni Chiesa dell'Annunziata 1.450.000,00 €

- Lusciano Cappella San Rocco Comune 130.600,00 €

- Villa di Briano Parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo - Villa di Briano Diocesi 2.891.325,68 €

- Aversa Parrocchia S. Maria di Costantinopoli 677.966,23 €

- Casal di Principe Parrocchia SS. Salvatore 673.602,35 €.

Il dato fa emergere con chiarezza e in modo inoppugnabile l’impegno fattivo e concreto dell’azione di Governo per il nostro territorio. Da parlamentare rinnovo la mia attenzione nel monitorare e compulsare nel pieno rispetto delle norme e delle funzioni ogni iniziativa utile al Sannio e all’Alto Casertano e laddove necessario sarò sempre pronto nel creare proficue sinergie nell’interesse del territorio” ha concluso Rubano.