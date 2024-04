Matera (Fdi): "Scongiurata chiusura pronto soccorso Sant' Agata" Il senatore: "Attenzione resti alta: serve sforzo trasversale di tutte le parti coinvolte"

“Desidero ringraziare la dottoressa Morgante, Direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Pio, poiché grazie al suo interessamento abbiamo scongiurato la chiusura negli orari notturni del Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata dei Goti”.

Lo fa sapere con una nota alla stampa il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera "Così come da notizie recentemente emerse, infatti, avevamo un rischio concreto di chiusura del presidio santagatese negli orari notturni che avrebbe arrecato disagi e criticità per un’area già sofferente dal punto di vista sanitario.

Per questi motivi, ho incontrato e sentito in più occasioni la Dirigente Morgante per sottoporle la questione, chiedendo di produrre il massimo sforzo per evitare la chiusura.

Ebbene, la dottoressa Morgante ha ottenuto la disponibilità delle professionalità mediche riuscendo a raccogliere l'obiettivo di garantire il servizio in questione anche nella fascia notturna per tutto il mese di Aprile. Questo risultato - aggiunge Matera - si incastra poi con la conclusione della procedura concorsuale che è stata bandita dalla Regione per la individuazione di medici di emergenza, 13 unità delle quali toccheranno anche all'Azienda San Pio e dunque anche all'ospedale di Sant'Agata de' Goti.

L'entrata in servizio dei nuovi assunti è prevista immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria concorsuale programmata per il 26 Aprile: in tal modo vi sarebbe una continuità delle prestazioni sempre garantita.

Come più volte ribadito - prosegue Matera - il vero successo si avrà solo nel momento in cui la politica regionale deciderà di dare seguito alle previsioni del decreto del Commissario ad acta 41 del 2019. Fino ad allora siamo consapevoli di essere in bilico: intanto, però, siamo felici di intravedere un esito positivo per quel che riguarda la vicenda del Pronto Soccorso e di tanto, ripeto, dò atto alla Dirigente generale del San Pio anche per avere in più circostanze tollerato la mia insistenza. Si mantenga alta l'attenzione collettiva da parte delle Istituzioni e, a tal proposito - conclude il parlamentare sannita - Accolgo con favore pure la notizia della convocazione di un Consiglio comunale aperto sulla questione ospedale da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Agata de' Goti.

Appare evidente come solo attraverso uno sforzo trasversale di tutte le parti coinvolte e, anche grazie alle sollecitazioni dei comitati civici, si possa approdare ad una conclusione che possa essere quanto più positiva della vicenda".