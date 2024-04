Domani il Senatore Verducci (PD) a Benevento: interverrà su Piazza Pacca "A più riprese abbiamo denunciato la mancata valorizzazione del sito"

Su invito della federazione Provinciale del PD e dei consiglieri comunali del Comune di Benevento, nella giornata del 13 aprile sarà a Benevento il Senatore del PD Francesco Verducci. La presenza del Senatore in città è dovuta alla triste vicenda di piazza Cardinal Pacca dove reperti di epoca romana rinvenuti durante i lavori sono stati oggetto non di valorizzazione ma di insabbiamento. A più riprese il Partito Democratico attraverso i propri consiglieri comunali ha denunciato la mancata valorizzazione del sito e la totale mancanza di interesse da parte dell'amministrazione attiva che ha, invece, insistito per la realizzazione di un infopoint coprendo con l'asfalto importanti ritrovamenti che potevano essere un volano per la creazione di un parco storico urbano.

Al fine di fornire dettagli sulla sua venuta a Benevento e sulle prossime iniziative di cui si farà promotore nelle prossime settimane, il Senatore dem terrà una conferenza stampa alla presenza della dirigenza locale alle ore 11.30 presso Piazza Cardinal Pacca.