Verducci (Pd) a Benevento: il caso Piazza Pacca in Parlamento Il senatore dem contesta le scelte di amministrazione e soprintendenza

“Su piazza Pacca non calerà il sipario”. Lo promette la capogruppo del partito democratico al Comune di Benevento, Floriana Fioretti rilanciando la battaglia contro il progetto dell'amministrazione Mastella dell'info point turistico realizzato grazie ad un finanziamento dei fondi Pics per un milione di euro nonostante il ritrovamento di importati reperti archeologici nella zona sottostante.

Prima del taglio del nastro per l'intervento ormai praticamente concluso i dem sanniti hanno ospitato il senatore Pd Francesco Verducci per un momento di sensibilizzazione sulla vicenda. Una visita in centro storico prima del sopralluogo in Piazza Pacca.

“Contestiamo la scelta dell'amministrazione: è un insulto alla città di Benevento. Viene scelto di installare poco più di un gazebo coprendo quello che potrebbe essere un parco archeologico dalle enormi potenzialità. Questa è la porta della città prima di un corso straordinario ricco delle vestigia della città che grazie anche al riconoscimento Unesco sono note in tutto il mondo. Qui c'è una potenzialità e invece l'amministrazione fa finta di nulla, c'è uno spreco enorme di denaro pubblico inutile e dannoso. Inutile perché quest'opera non porterà a nulla, dannoso perché impedisce che si realizzi con il parco archeologico qualcosa di molto importante. Contestiamo poi anche la scelta amministrativa della Soprintendenza.

C'è una dichiarazione del marzo del 2021 di interesse archeologico riconoscendo il patrimonio che c'è sotto questo asfalto, quel vincolo di interesse archeologico con l'autorizzazione della Soprintendenza è stato di fatto violato”.

E dunque il caso Benevento sarà in Parlamento.

“Depositerò – prosegue Verducci - un'interrogazione urgente al ministro Sangiuliano affinché intervenga contineremo a portare avanti il caso Benevento, in Parlamento come in città perchè è pazzesco che si voglia negare questa importante identità della città”.