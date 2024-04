Rubano: "Grazie a Ministero Interni finanziate 39 opere di messa in sicurezza" Il dettaglio degli interventi finanziati

"E’ doveroso registrare e sottolineare un'altra azione positiva del Governo recentemente portata a termine. In tal senso desidero ringraziare gli uffici del Ministero degli Interni guidato da Matteo Piantedosi per aver destinato consistenti risorse per la messa in sicurezza di 39 opere pubbliche distribuite in 13 comuni del nostro territorio. Il Governo di centro-destra continua ad intervenire generosamente nel Sannio, confermando la propria attenzione per le esigenze territoriali tra le priorità dell'agenda governativa. Stiamo svolgendo un lavoro proficuo, mantenendo un costante dialogo con il territorio determinando fatti concreti" così in una nota a sua firma l’onorevole Francesco Maria Rubano.



Di seguito le opere oggetto del finanziamento:

San Nazzaro:

Euro 257.230,00 - area località Supportico interessata da dissesti idrogeologici*via Supportico*progettazione tecnico economica di fattibilità ed esecutiva

Euro 179.966,00- area Belvedere del comune di San Nazzaro interessata dal dissesto idrogeologico*via belvedere*servizio di progettazione tecnico economica di fattibilità ed esecutiva

Euro 192.240,29 - area in località Gianguarriello interessata dal dissesto idrogeologico *via Gianguarriello* servizio di progettazione tecnico economica di fattibilità ed esecutiva

San Bartolomeo In Galdo:

Euro 373.591,12- messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico a ridosso del centro abitato versante occidentale località Mulino Pozzo Grande macchio *via Roma* messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico a ridosso del centro abitato

Euro 336.564,83 - messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico a ridosso del centro abitato località Vadoricci *via Roma* messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico a ridosso del centro abitato località Vadoricci

Euro 315.358,60- messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico a ridosso del centro abitato località Monachelle *via Roma* messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico a ridosso del centro abitato località monachelle

Ginestra Degli Schiavoni:

Euro 421.510,00 - area piana Sant'Angelo *via Porta Nuova* interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati alla messa in sicurezza dell'area piana Sant'Angelo

Euro 514.496,00 - interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati alla messa in sicurezza delle contrade Pilani e Cesi

Euro 463.828,00 - interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati alla messa in sicurezza dell'area san martino fino al vallone Sant'Angelo

Santa Croce del Sannio:

Euro 95.099,00- progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di sistemazione idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del versante sud-est del centro antico *località delle Lame* progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di sistemazione idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del versante sud-est del centro antico

Euro 151.133,28 - lavori di sistemazione e messa in sicurezza del dissesto idrogeologico in contrada Cardella *c.da Cardella* manutenzione straordinaria

Euro 305.751,30 - mitigazione del dissesto e messa in sicurezza del territorio e contrade colli Augusti e coste Martinelli *c.de Colli Augusti e coste Martinelli *manutenzione straordinaria

Buonalbergo:

Euro 231.213,82 - sistemazione idrogeologico vallone Santo Spirito

Euro 512.911,66 - difesa idrogeologica regimazione acque superficiali

Euro 314.459,51 - sistemazione idrogeologica rione Sant'Janni

Circello:

Euro 571.000,00 - sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza del territorio in località Montefreddo *loc. Montefreddo* progettazione

Euro 260.000,00 - sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza del territorio in località Fontana la guardia - San Biase – portelle progettazione

Euro 201.017,00 - messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del versante Campanaro *loc. campanaro* progettazione

Foiano Di Val Fortore:

Euro 305.000,00 - lavori di miglioramento della stabilità e sicurezza del territorio, interventi su movimenti franosi in atto e relativa regimazione delle acque superficiali del versante sinistro del torrente Zucariello, a ridosso dell'area pip *area pip* progettazione, geologia, indagini, verifica, ecc.

Euro 620.000,00 - lavori di sistemazione idrogeologica a difesa dell'abitato e mitigazione rischio frana in località Argaria e dell'area montagna, con inclusione dei torrenti Pesco Garofalo e San Giovanni *loc. Argaria* progettazione, geologica, indagini, verifica, ecc.

Euro 380.000,00 - lavori di messa in sicurezza del torrente Zucariello, ripristino spondale per stabilizzare movimenti franosi e riqualificazione ambientale *torrente Cariello* progettazione, geologia, sondaggi, verifica, ecc

Cerreto Sannita:

Euro 253.172,50 - lavori di messa in sicurezza e consolidamento idrogeologico in

Località Fontana Gagliardi

Euro 302.446,55 - messa in sicurezza del costone nord del centro storico di cerreto

sannita

Euro 283.689,00 - lavori di messa in sicurezza idrogeologica "strada Vecchia di Guardia" e consolidamento di 2 viadotti nel comune di cerreto sannita

Reino:

Euro 310.000,00 - realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico e recupero paesaggistico ed ambientale dell'area a valle del centro urbano in destra idraulica del torrente Reinello ed in prossimità del regio tratturo Pescasseroli-Candela *via centro urbano destra

Euro 268.000,00 - interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e del torrente Reinello a valle del centro abitato *via San Paolo* interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e del torrente Reinello a valle del centro abitato

Euro 1.378.000,00 - interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, regimentazione dei corsi d'acqua con accumulo della risorsa idrica* via intero comune*interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, regimentazione dei corsi

Moiano:

Euro 200.151,26 - eliminazione di pericoli incombenti dovuti al dissesto idrogeologico del vallone vado degli anfratti e del reticolo idrogeologico minore alle località Soglio, Fontanelle, Tre masserie. *località tre Masserie* lavori finalizzati alla eliminazione del rischio

Euro 239.889,73 - mitigazione delle componenti di rischio idraulico e da frana per l’abitato di Moiano capoluogo. *centro abitato di Moiano capoluogo* l'obiettivo dell'intervento è quello di mettere in condizioni di sicurezza l'abitato di Moiano capoluogo

Euro 306.972,19

messa in sicurezza dal rischio idrogeologico dell'abitato di Luzzano *centro abitato frazione Luzzano* lavori finalizzati alla eliminazione del rischio idrogeologico dell'abitato della frazione Luzzano del comune di Moiano

Pietraroja:

Euro 189.778,61 - sistemazione del dissesto idrogeologico lungo la strada “Ariola” di collegamento tra il centro abitato di Pietraroja e la contrada Filette con messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti *c/da Ariola e c/da Filette* sistemazione del dissesto idrogeologico

Euro 155.114,29 - mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Vallantica in prossimità dell'abitato alla contrada Mastramici e messa in sicurezza della rete viaria*c/da Mastramici *mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Vallantica in prossimità dell'abitato

Euro 171.634,96 - lavori di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico a ridosso delle strade comunali a monte del centro abitato *centro abitato* lavori di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico a ridosso delle strade comunali a monte del centro abitato

Tocco Caudio:

Euro 38.600,00 - sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza viabilita'

Euro 308.148,34 - lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone Bufuni - II tratti

Euro 126.256,80 -lavori di messa in sicurezza del vallone Lotola a rischio idrogeologico nel comune di Tocco Caudio alla contrada Lotola

Arpaise:

Euro 167.737,07 - lavori di sistemazione idrogeologica dei Valloni Terranova e San Giovanni *Valloni Terranova e San Giovanni* lavori di sistemazione idrogeologica dei valloni Terranova e San Giovanni

Euro 163.872,83 - lavori di mitigazione del rischio idrogeologico con interventi di messa in sicurezza e consolidamento dell'area in frana alla località Covini del comune di Arpaise (Bn) *Covini* lavori di mitigazione del rischio idrogeologico con interventi di messa in sicurezza

Euro 374.387,10 - lavori di difesa idrogeologica e regimentazione delle acque superficiali delle zone rurali del comune di Arpaise (Bn) *via Varie* interventi di dissesto idrogeologico