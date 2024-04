Perifano (ApB): strade e marciapiedi in condizioni disastrose Il consigliere comunale denuncia i pericoli che derivano dalla situazione per i disabili

Strade e marciapiedi in condizioni disastrose, tra dossi, buche e pavimentazioni sconnesse. Una situazione che crea quotidiane difficoltà specie a disabili e portatori di handicap su cui si è espresso il portavoce di Alternativa per Benevento, Luigi Diego Perifano: "Ricorre spesso, e a ragion veduta, la polemica sulle condizioni disastrose di diverse strade e marciapiedi cittadini. C’è tuttavia un aspetto di questa problematica a cui si presta ancora poca attenzione: i pericoli che ne derivano per disabili e portatori di handicap in generale. Il cattivo stato di molte strade e marciapiedi, con la presenza di buche e dossi non segnalati, pavimentazione sconnessa e quant’altro, rappresenta una minaccia silenziosa che compromette la sicurezza e la mobilità di chi già affronta impegnative sfide quotidiane.

Le persone con disabilità dipendono spesso da mezzi di trasporto alternativi, come scooter elettrici , minicar, ovvero da altri dispositivi per la deambulazione o ausili per la mobilità: ebbene, il dissesto di strade e marciapiedi crea loro talvolta ostacoli insormontabili, mettendone a rischio l’incolumità e limitandone l'accesso ai servizi essenziali.

Si crea così una barriera invisibile che finisce col limitare anche le opportunità di partecipazione sociale.

Aggiungasi che garantire a tutti la sicurezza e l'accessibilità dei percorsi urbani è per giunta un obbligo legale, giacché ogni individuo ha il diritto fondamentale di muoversi liberamente e in sicurezza all'interno della propria comunità.

L’auspicio è che l’Amministrazione Comunale, al di là dei proclami sulle grandi opere, badi anche, e più concretamente, alle esigenze di vita quotidiana della cittadinanza, potenziando decisamente gli interventi di manutenzione e di monitoraggio della condizione di strade e marciapiedi , presupposto necessario per la fruizione di un ambiente urbano inclusivo e sicuro per tutti".