Rubano (Forza Italia): "Il sostegno di Tajani e di Gasparri è prezioso" "Raggiungeremo grandi risultati per Martusciello"

"La partecipazione di numerosi iscritti e sostenitori di Forza Italia agli eventi programmati nella giornata di ieri è stata straordinaria. La costante presenza telefonica del nostro leader Antonio Tajani ad ogni iniziativa sannita è un segnale chiaro che traduce la grande considerazione di cui gode il Sannio tra i vertici del partito e nel Governo. Anche per queste significative ragioni chi sceglie di aderire a Forza Italia ha la certezza di poter crescere sul piano politico ed istituzionale".

Così Francesco Maria Rubano, segretario provinciale di Forza Italia che prosegue "Riconosciamo il valore inestimabile di Maurizio Gasparri per il nostro partito, mentre guardiamo con fiducia all’importante risultato che alle prossime elezioni Europee Martusciello registrerà non solo in Campania, ma nell'intera circoscrizione meridionale. Dopodiché si apriranno nuovi scenari.

Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a Stefano Zollo e agli amici di Paduli per l’accoglienza affettuosa riservatami all’evento inaugurativo. Un sentito ringraziamento va anche al Sindaco Falzarano , al vice Sindaco Napoletano , al consigliere comunale Influenza e all'assessore Laudanna del Comune di Airola, così come al Sindaco Parisi e agli amministratori di Limatola per gli incontri svoltosi nei rispettivi territori.

L'unione e l’impegno dei tanti dirigenti locali e’ fondamentale per il successo del nostro movimento. Continueremo a lavorare instancabilmente per portare avanti la nostra visione e servire al meglio i cittadini a cui presteremo attenzione costante" conclude Rubano.