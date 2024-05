Matera: dal Mic 4 milioni per il Compendio ecclesiale Sant'Agata Due milioni per il Museo del Sannio di Benevento

Un grandissimo risultato ad essere stato colto nell'ottica del rilancio della città di Sant'Agata de' Goti sulla base del suo patrimonio artistico, storico e culturale.

A dettagliare in tal senso è il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera.

"Giovedì sono stato informato da fonti del Ministero della Cultura dell'approvazione di un importante progetto avente ad oggetto, per 4 milioni di euro, il "Recupero del Compendio ecclesiale del Centro storico di Sant'Agata de' Goti". Della cosa ho dato immediata comunicazione a Monsignor Giuseppe Mazzafaro, Vescovo della locale Diocesi". Come si ricorda, il tema di un investimento da condursi in tali termini su Sant'Agata de' Goti era stato al centro, nel Luglio del 2023, di una tavola rotonda che si era sviluppata a Roma al cospetto del Ministro della Cultura San Giuliano. In quella occasione, il Senatore Domenico Matera, che si era fatto promotore dell'incontro, aveva guidato una delegazione composta da autorità religiose e locali, ivi inclusi la stessa guida episcopale Mazzafaro, il Soprintendente Leva, il Presidente della Provincia Lombardi e il sindaco di Sant'Agata de' Goti Riccio. Lì il Senatore Matera aveva rappresentato al Ministro i contenuti eccelsi del patrimonio culturale del Sannio e di Sant'Agata de' Goti anche quale chiave di sviluppo del territorio medesimo. Strappandosi in quella sede da Sangiuliano, tra le altre, anche la promessa di venire nel Sannio per poter prendere visione in prima persona dei luoghi. "Ora ci arriva - commenta Matera - la straordinaria notizia di un importante investimento che il Ministero della Cultura verrà a porre in essere su quelli che sono beni nevralgici del Centro storico saticulano. Ringrazio caldamente il Ministro Sangiuliano per aver dato ascolto alle mie istanze e per la sensibilità dimostrata. Nel Sannio, che beneficerà anche di un ulteriore intervento sul Museo del Sannio di Benevento, per circa 2 milioni, dobbiamo puntare sul patrimonio ricchissimo che caratterizza i territori in termini di arte e storia. In questi aspetti vive un importante argomento in chiave futura. Sant'Agata de' Goti, in tal senso, è esemplare del tipo di direzione da intraprendere. Questo Governo è stato e sarà attento a dare corpo a questi valori".