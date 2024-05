Grandinata e danni in Valle Telesina, solidarietà Sandra Mastella La candidata alle Europee lancia un appello: "Governo intervenga con misure di sostegno"

“Esprimo solidarietà alle comunità colpite da una violenta grandinata che oggi ha coinvolto diversi Comuni della Valle Telesina, causando seri danni all'agricoltura e disagi al traffico. La grandinata ha devastato le colture, mettendo a rischio il raccolto e compromettendo l’attività degli agricoltori che potrebbero dover affrontare ingenti perdite".

Così Sandra Mastella, candidata alle Europee per la Lista Stati Uniti d’Europa nella Circoscrizione Meridionale è intervenuta dopo l'evento atmosferico che ha creato danni agli agricoltori.

"Faccio un appello urgente al Governo affinché intervenga con misure di sostegno per le aree colpite. È fondamentale attivare i meccanismi necessari per il riconoscimento dello stato di calamità naturale e garantire risorse immediate per il ristoro dei danni e il ripristino delle infrastrutture. Chiedo alle istituzioni regionali e nazionali di collaborare con le autorità locali per assicurare un supporto tempestivo ed efficace”,