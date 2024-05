Violenta grandinata in valle Telesina, danni all’agricoltura e disagi Danneggiati vigneti e uliveti in numerose zone. A Castelvenere al via la conta dei danni

Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio in diversi Comuni della Valle Telesina causando ingenti danni all'agricoltura, in particolare ai vigneti e uliveti in fiore e disagi alla circolazione stradale.

Nei vari Comuni sono ora in corso i sopralluoghi per valutare i danni.

“Abbiamo avviato una ricognizione per verificare i danni causati ai vitigni dalla violenta grandinata che nel primo pomeriggio si è abbattuta su Castelvenere per poi richiedere alla Regione Campania il riconoscimento dello stato di calamità naturale”.

Lo rende noto il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo.

“In alcune aree del territorio, come quella di contrada Petrara, – aggiunge il primo cittadino – la grandinata ha colpito così violentemente i vigneti che molti giovani grappoli sono caduti a terra. Al momento non sappiamo quantificare con precisione l’entità dei danni ma sicuramente avvieremo tutte le procedure del caso per venire incontro ai nostri imprenditori agricoli”, conclude Di Santo.